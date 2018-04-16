矽 羽 智 慧 電 商
矽羽智慧電商 - 專業的電子商務整合服務團隊
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聰明經營網路商店
輕鬆提升業績，降低管理成本，做電商大贏家!
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為服飾業打造的電商平台
輕鬆建立品牌官網
即刻擁有精美的桌面+行動RWD購物網站。或委託我們的設計師，客製您獨一無二的品牌官網。
智慧化的後端管理
節省您管理庫存、配貨、撿貨、出貨與追加等作業時間。整合FB、Google電商工具，提升獲利與經營效率。
您專屬的開店顧問
告別惱人的自助架站，您可享有專屬的電商顧問服務，到府面對面教學，解決網路開店的疑難雜症！
店面POS整合 智慧追加彈指搞定 FB+1撈單結帳
功能與特色
透過矽羽電商平台，您可以更快速的銷售商品，更聰明的管理訂單。
金流整合
無論是商家或個人，皆可快速啟用金流收款服務，如線上刷卡、ApplePay、LINEPay、ATM虛擬帳號、超商代碼繳費等收款方式。
物流整合
黑貓、新竹物流、Ezship/綠界/統一數網超商店到店、7-11退貨便...等系統整合，自動化產生托運單，節省寶貴的時間。
商品管理系統
無限制商品數與圖片空間，上架商品簡單又快速，提供多層分類選單，批次匯入，豐富的銷售統計與洞察報告。
進銷存x自動配貨
管理數百至千筆的現貨/預購訂單，自動分配出貨順位。揀貨，拆單、合併、插隊、斷貨、出貨退回等等作業輕鬆完成。
採購追加系統
為韓/日貨等預購賣家設計，不必再花費數小時計算補貨數量。數秒鐘完成追加量結算、列印報表等作業。
會員管理系統
擁有自己的會員資料庫！支援Facebook帳號登入、會員分級折扣、簡訊行銷、消費分析與匯出Facebook廣告受眾。
行銷活動
Coupon卷、滿額折扣，註冊禮，滿額贈，滿額/滿件免運、會員折扣、加購商品，指定商品活動折扣...等行銷利器，輕鬆帶動業績。
分析報表
提供銷售統計、排行榜、新舊客營收統計、消費年齡統計、缺貨商品及缺貨訂單...等報表，掌握商品銷售與經營成效。
電商高手工具包
FB廣告像素，FB/Google動態商品目錄，Google Analytics進階電子商務，SMS簡訊等電商工具整合。
電子發票
導入電子發票，線上自動開立並存放到網站會員載具，不需再耗費時間、紙張、信封與郵寄費用。
店面POS
beta
整合店面與官網庫存，支援商品標籤列印，掃條碼出庫/入庫/結帳，收據機串接，目前為測試版。
FB粉專/社團+1整合
beta
抓取臉書粉絲專頁貼文的+1訂購留言，自動放入官網購物車引導客戶結帳。
成功賣家見證
數百位人氣賣家使用我們系統，在新零售戰場中，不斷成長並創造優勢。
名牌食品
小依櫃
小依櫃
1025Korea
Cozyfee
老闆娘
韓妮
Lynn
張韶涵女鞋
REENA
Lovezoe
MIZ Co.
方案一覽
平台0%抽成、不綁年約、無限商品數，適合各種業務規模。
創業家版
適用創業家與電商新手，隨時可升級方案。
2980
/月
設定費$19800，包含
桌面+行動RWD購物車網站
到府教育訓練(4h)
金物流導入協助
獨立網址(.com/.com.tw)一年
HTTPS(SSL)加密傳輸
預約開站
商品與分類管理
金流整合*
線上刷卡/ ApplePay/ LINEPay、ATM虛擬帳號、超商代碼繳費
物流整合*
行銷活動
Coupon卷、滿額折扣，註冊禮，滿額/滿件免運、加購商品
會員管理
會員分級折扣
Facebook登入
帳戶餘額/購物金
電商高手工具包
FB廣告受眾匯出，FB廣告像素，FB/Google動態商品目錄，Google Analytics進階電子商務，SMS簡訊等電商工具整合。）
100G流量/月
超量0.3USD/G
最受歡迎
進銷存版
已有業務規模，需可靠的方式管理庫存與訂單。
5980
/月
設定費$19800，包含
桌面+行動RWD購物車網站
到府教育訓練(4h)
金物流導入協助
獨立網址(.com/.com.tw)一年
HTTPS(SSL)加密傳輸
預約開站
取得
創業家版
所有功能及以下
進銷存系統
FB粉專/社團+1整合
自動配貨系統
物流整合印單*
新竹/黑貓/Ezship/綠界
進階行銷活動
滿額贈、活動館滿件折扣/滿件特價
供應商管理
出貨通知
SMS**/Email
統計分析報表
部落格
多帳號權限管理
100G流量/月
超量0.3USD/G
企業旗艦版
開放所有強大功能，提升大型電商的核心競爭力。
8980
/月
設定費$19800，包含
桌面+行動RWD購物車網站
到府教育訓練(4h)
金物流導入協助
獨立網址(.com/.com.tw)一年
HTTPS(SSL)加密傳輸
預約開站
取得
進銷存版
所有功能及以下
採購追加系統
FB粉專/社團+1整合
支援多社團
消費者貨況查詢
銀行特約商店*
支援永豐/國泰/中信
缺貨商品管理
缺貨訂單管理
整批斷貨處理
退貨便串接*
統一數網串接*
電子發票整合***
商品條碼列印
店面POS結帳
測試版
100G流量/月
超量0.3USD/G
本報價皆為新台幣/未稅
*不含銀行金流手續費、設定費、物流公司運費或其他費用
**國內簡訊NT.1/每封，需預先儲值
***加值中心傳輸費600/月、設定費與發票機設備等費用另計
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1.預約諮詢
2.簽約並支付頭款
3.開站顧問服務, 整合金流物流
4.正式上線開賣
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